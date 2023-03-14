



В ВОЗ сообщили, когда закончится пандемия

Завершение пандемии COVID-19 следует ожидать в 2023 году. Об этом в понедельник, 13 марта, заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение.



Он отметил, что ситуация улучшается и еженедельное количество зарегистрированных смертей от этой инфекции ниже, чем в начале 2020 года, когда Всемирная организация впервые признала происходящее пандемией.



В то же время, он отметил, что пандемия должна стать уроком для всего человечества. И только сделав три основных вывода, люди смогут противостоять новым схожим вызовам, которые, по мнению Гебрейесуса, могут произойти в ближайшее время.



В частности, он призвал помнить о важности общественного здравоохранения. Он же указал, что ряд более бедных стран лучше справились с пандемией, чем богатые страны, так как в них была хорошо налажена система общественного здравоохранения.



"Например, простое искусство отслеживания контактов. Многие богатые страны разучились проводить это, а в более бедных частях мира сохранилась "мышечная память" из-за опыта борьбы со вспышками инфекций", - сказал глава ВОЗ.



Также он указал на важность науки. И подчеркнул, что благодаря новейшим знаниям человечеству удалось разработать вакцины от болезни. Он же отметил, что многие страны политизировали такие элементарные вопросы, как ношение масок, карантин и вакцинацию, что, по мнению Гебрейесуса, идет в разрез с научными знаниями.



Наконец, он призвал страны сотрудничать и отметил, что многие из государств не желали объединять усилия с другими в противостоянии вирусу.



"Вместо последовательных и слаженных глобальных ответных мер пандемия была отмечена хаотичным сочетанием ответных мер", - подчеркнул он.