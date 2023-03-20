



В Вайоминге запретили таблетки для аборта

Вайоминг стал первым штатом США, запретившим таблетки для аборта. Ранее губернатор подписал закон, запрещающий их выписывание или продажу, сообщает ВВС.



Нарушение этого правила карается лишением свободы на срок до шести месяцев и штрафом в размере 9000 долларов.



Женщины, “у которых был сделан или предпринята попытка химического аборта”, не будут преследоваться по закону.



Таблетки для аборта являются наиболее распространенным методом прерывания беременности в США.



Законопроект штата Вайоминг, который был принят контролируемым республиканцами законодательным собранием в начале этого месяца, объявляет незаконным “назначать, отпускать, распространять, продавать или использовать любые лекарства с целью проведения аборта”.



Планируется, что закон вступит в силу 1 июля. Он не распространяется на таблетки для утреннего приема или лечение для защиты женщины, чье здоровье или жизнь находятся в опасности и лечение “естественного выкидыша в соответствии с принятыми в настоящее время медицинскими рекомендациями”.



Директор по защите интересов Американского союза гражданских свобод штата Вайоминг (ACLU) Антонио Серрано раскритиковал законопроект, заявив, что “здоровье человека, а не политика, должно определять важные медицинские решения, включая решение сделать аборт”.



В Вайоминге есть только одна клиника, где делают аборты, — Клиника женского здоровья и семейного ухода в Джексоне.



Штат является одним из многих, в которых продолжаются юридические баталии по поводу запрета абортов после того, как Верховный суд отменил знаковое решение 1973 года Роу против Уэйда, легализовавшее аборты.



Более дюжины штатов ввели почти полный запрет на аборты, некоторые из которых были приостановлены судами.



