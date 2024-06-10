



В Тюмени девушка родила ребенка неопределенного пола

В Тюмени появился на свет ребенок с тяжелой мутацией. Малыша нельзя отнести даже к гермафродитам, потому что как внешние, так и внутренние половые органы не соответствуют ни мужскому, ни женскому строению.



Хирурги уже планируют вмешательство, но пока что непонятно, в какую сторону двигаться.



По словам медиков, причина рождения детей с таким нарушением — мутация ряда генов, вовлеченных в процесс закладки половых желез. В регионе частота врожденных аномалий увеличилась на почти 19% в сравнении с 2022 годом. Чаще всего отклонения касаются младенцев мужского пола.



На редкую аномалию влияет также здоровье матерей, а именно — заболевания верхних дыхательных путей, щитовидной железы, острые вирусные, гестоз, предлежание плаценты, анемия, маловодие, многоводие.

