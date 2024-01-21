



В свои 93 года он в такой же форме, как и 40-летний

Человеческое тело сохраняет способность адаптироваться к физическим нагрузкам в любом возрасте, доказывая, что никогда не поздно начать заниматься фитнесом.



В поисках уроков того, как правильно стареть, мы можем обратиться к Ричарду Моргану.



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В свои 93 года ирландец является четырехкратным чемпионом мира по гребле в закрытых помещениях. Он также является объектом нового исследования, опубликованного в прошлом месяце в Journal of Applied Physiology, в котором рассматриваются его тренировки, диета и физиология.



Результаты исследования свидетельствуют о том, что во многих отношениях он является примером здорового старения - нестареющий человек с сердцем, мышцами и легкими человека, которому меньше половины его возраста. Но в других отношениях он самый обычный: бывший пекарь и аккумуляторщик со скрипучими коленями, который начал регулярно заниматься спортом только после 70 лет и до сих пор тренируется в основном в своем сарае на заднем дворе.



Исследователи задались вопросом, как повлияли на его стареющий организм занятия спортом в пожилом возрасте?



Специалисты пригласили Моргана, которому на тот момент было 92 года, в физиологическую лабораторию Лимерикского университета в Ирландии, чтобы узнать больше, измерили его рост, вес, состав тела и собрали подробную информацию о его диете. Они также проверили его метаболизм и работу сердца и легких.



Затем они попросили его сесть на гребной тренажер и пройти симуляцию на 2000 метров, следя за работой его сердца, легких и мышц. "Это был один из самых вдохновляющих дней, которые я когда-либо проводил в лаборатории", - сказал Филипп Джейкман, профессор здорового образа жизни.



Морган - старший автор исследования по проблемам старения, физической работоспособности и питания в Университете Лимерика.



Морган оказался нестареющим силачом: при росте 165 сантиметров его тело на 80 процентов состоит из мышц и едва ли на 15 процентов - из жира, что считается здоровым для человека на десятки лет моложе.



Во время забега его пульс достигал 153 ударов в минуту, что значительно превышает ожидаемый максимальный пульс для его возраста и является одним из самых высоких показателей, когда-либо зафиксированных у людей в возрасте 90 лет, что, по мнению исследователей, свидетельствует об очень сильном сердце.