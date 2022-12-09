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В США разрешили вакцину против Omicron детям младше 5 лет
09.12.2022 09:14 Алина Груднева

В США разрешили вакцину против Omicron детям младше 5 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило вводить обновленные вакцины против COVID-19 детям в возрасте младше 5 лет.

 
Об этом сообщает Associated Press.
 
Ранее вакцины Moderna и Pfizer против штамма Omicron были доступны для лиц старше 5 лет. Теперь в FDA разрешили прививку с шестимесячного возраста для детей, получивших две дозы оригинальной вакцины.
 
Уточняется, что в США лишь около 5% детей в возрасте до 5 лет прошли полную первичную вакцинацию.

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