



В США разрешили вакцину против Omicron детям младше 5 лет

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило вводить обновленные вакцины против COVID-19 детям в возрасте младше 5 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

Ранее вакцины Moderna и Pfizer против штамма Omicron были доступны для лиц старше 5 лет. Теперь в FDA разрешили прививку с шестимесячного возраста для детей, получивших две дозы оригинальной вакцины.

Уточняется, что в США лишь около 5% детей в возрасте до 5 лет прошли полную первичную вакцинацию.