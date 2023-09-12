



В США разрешили обновленную вакцину от COVID

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило обновленные вакцины против COVID-19 от Moderna и Pfizer.



Их разрешено выдавать людям в возрасте от 12 лет и старше, а малышам от шести месяцей до 11 лет - в экстренных случаях.



"Вакцинация по-прежнему имеет решающее значение для здоровья и защиты от серьезных последствий COVID-19, включая госпитализацию и смерть. Граждане должны быть уверены в том, что эти обновленные вакцины соответствуют строгим научным стандартам, эффективности и качеству", - сказал директор FDA Питер Маркс.



Вакцина обновлена под вариант штамма "Омикрон" XBB.1.5. Уточняется, что она должна обеспечить защиту от заражения.