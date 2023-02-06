



В России выявили два случая тропической лихорадки денге

Два случая тропической лихорадки денге — острой вирусной болезни, которая передается через укусы комаров, — зарегистрировали в Красноярском крае Российской Федерации.



Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.



"Обе заболевшие женщины вернулись недавно из Таиланда (Пхукет и Паттайя)", — уточнил он.



Горяев отметил, что ситуация находится на контроле управления надзорного ведомства и что инфекция не передается от человека к человеку.