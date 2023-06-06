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В Пекине начали расследование первых двух случаев обезьяньей оспы
06.06.2023 22:06 Ирина Демьянова

В Пекине начали расследование первых двух случаев обезьяньей оспы

Пекинский центр профилактики и контроля заболеваний заявил о первых случаях инфицирования обезьяньей оспой в городе, местные органы здравоохранения начали расследование, чтобы отследить источник заражения.

Об этом сообщает  Bloomberg.

В ведомстве заявили, что два инфицированных лица находятся в изоляции и лечатся в медучреждении Пекина.

Население Пекина составляет около 22 миллионов.

Первое сообщение о заражении обезьяньей оспой в Китае поступило из юго-западного города Чунцин в сентябре прошлого года.

Обезьяна оспа – это оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.
 

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