



В Пекине начали расследование первых двух случаев обезьяньей оспы

Пекинский центр профилактики и контроля заболеваний заявил о первых случаях инфицирования обезьяньей оспой в городе, местные органы здравоохранения начали расследование, чтобы отследить источник заражения.



Об этом сообщает Bloomberg.



В ведомстве заявили, что два инфицированных лица находятся в изоляции и лечатся в медучреждении Пекина.



Население Пекина составляет около 22 миллионов.



Первое сообщение о заражении обезьяньей оспой в Китае поступило из юго-западного города Чунцин в сентябре прошлого года.



Обезьяна оспа – это оспообразное заболевание, которое вызывают вирусы семейства поксвирусов. Она похожа на натуральную оспу, однако имеет меньшую летальность и более легкие симптомы.

