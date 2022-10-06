



В Ливане выявлен первый случай холеры за 30 лет

Впервые с 1993 года Ливан зафиксировал сегодня, в четверг, первый случай заболевания холерой.



Ливанское информационное агентство сообщило, что заболевший был выявлен вчера в сельской местности округа Ахар на севере страны. Пациент получает лечение и находится в стабильном состоянии.



По оценкам медиков, холера попала в Ливан из Сирии, где она распространяется с прошлого месяца. Болезнь начала распространяться в опорных пунктах сирийской оппозиции на востоке, а позже проникла и в опорные пункты режима Асада на западе разделенной страны.



Десятки больных были обнаружены в Алеппо, Дамаске, Тартусе и других городах. Также зафиксировано несколько смертей. В группе риска в основном дети и пожилые люди. Всемирная организация здравоохранения в режиме реального времени предупредила о региональной опасности, если болезнь не будет локализована.



В то же время, по оценке ООН, причины заболевания связаны с водными инфраструктурами, оказавшимися в запущенном состоянии и поврежденными с начала гражданской войны в 2011 году. В результате жителям приходится пить загрязненную воду из реки Евфрат, протекающей через Сирию.

