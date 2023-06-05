



В Кнессете обсуждают высокий уровень расстройств пищевого поведения

Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения, представленным комиссии, ежегодно у 1500 детей и подростков диагностируются расстройства пищевого поведения, причем в любой момент времени от 30 000 до 40 000 женщин и детей страдают расстройствами пищевого поведения. У 15-20% развивается хроническое расстройство, а пять процентов умирают от этого заболевания.



Чтобы решить проблему нехватки ресурсов для неотложной помощи и реабилитационных услуг, в 2022 году правительство выделило дополнительно 25 миллионов шекелей на лечение по месту жительства и на койки для стационарного и амбулаторного лечения.



“Цифры катастрофические, и этот вопрос должен стоять на повестке дня Минздрава. Я обращусь к министру здравоохранения и обсужу это без промедления”, — сказал председатель комиccии по здравоохранению депутат Кнессета Уриэль Буссо



Буссо также сказал, что потребует, чтобы правительство выдвинуло национальный план по борьбе с расстройствами пищевого поведения, который будет включать сбор данных, общественное просвещение и профилактику, лучшее планирование ухода в обществе и больницах, сокращение времени ожидания лечения и междисциплинарное обучение персонала.



Те, кто годами боролся за такой план, жаловались, что мало что сделано.





