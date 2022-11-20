



В Израиле вывели "самый сильный каннабис в мире"





Технология, разработанная израильской компанией BioHarvest, позволяет выращивать коноплю с самой высокой концентрацией активных веществ в мире.



Израильская технология позволит выращивать растения контролируемым образом и с высокой однородностью, что делает возможным выращивание конопли с самой высокой концентрацией активных веществ в мире.



Научный прорыв израильской компании BioHarvest заключается в том, что ученые научились выращивать клетки растения каннабис таким образом, который позволяет контролировать активные вещества и их дозировку.



Около года назад компания объявила о намерении применить свою технологическую платформу в области каннабиса, а недавно объявила о научном прорыве в этой области - она смогла начать с растения с концентрацией каннабиноидов (активных веществ в каннабисе) на уровне 3% и произвести каннабис, в котором концентрация выросла до 36%, когда уровень психоактивного вещества (THC) был увеличен в 80 раз.



Это научный прорыв, позволяющий производить соединения на основе каннабиса с контролем концентрации каннабиноидов и решение, выходящее за рамки возможностей растения, выращиваемого в традиционном сельском хозяйстве.





Технологическая платформа, разработанная компанией BioHarvest, позволяет выращивать растительные клетки в лабораторных условиях, выделяя различные компоненты без выращивания целого растения, что дает возможность производства полезных соединений с высокой концентрацией активных веществ.



Доктор Кристофер Дадамо, директор Центра интегративной медицины Медицинской школы Университета Мэриленда, назвал технологию BioHarvest огромным прорывом: "Медицинский мир исследует каннабис и давно выяснил, что при определенных показаниях каннабис обеспечивает лучшее лечение. Достижения BioHarvest представляют собой огромный прогресс и настоящий прорыв в области разработки лекарств на основе каннабиса".