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В Израиле резко увеличилось число тяжелобольных короной
28.11.2022 08:08 Аркадий Бочаровский

В Израиле резко увеличилось число тяжелобольных короной

Эпидемия короны все еще с нами. В Израиле, уровень инфицирования по-прежнему превышает 1, причем в конце недели процент положительных результатов на тесты очень высок. 

Число пациентов в тяжелом состоянии приближается к 140, а число умерших от короны возросло до 11 828. За последнюю неделю от короны умерло по меньшей мере восемь человек. 

В Японии в последние дни более чем у 100 000 пациентов в день диагностируется коронавирус -  очень скоро после спада предыдущей волны, пик которой пришелся на август. Число смертей там также тревожно растет: более 100 смертей от короны в день. В отличие от остального мира, в Японии доминирующим вариантом по-прежнему является BA.5, и существует большая обеспокоенность по поводу новой волны, вызванной новыми вариантами коронавируса.
 

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