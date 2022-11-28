



В Израиле резко увеличилось число тяжелобольных короной

Эпидемия короны все еще с нами. В Израиле, уровень инфицирования по-прежнему превышает 1, причем в конце недели процент положительных результатов на тесты очень высок.



Число пациентов в тяжелом состоянии приближается к 140, а число умерших от короны возросло до 11 828. За последнюю неделю от короны умерло по меньшей мере восемь человек.



В Японии в последние дни более чем у 100 000 пациентов в день диагностируется коронавирус - очень скоро после спада предыдущей волны, пик которой пришелся на август. Число смертей там также тревожно растет: более 100 смертей от короны в день. В отличие от остального мира, в Японии доминирующим вариантом по-прежнему является BA.5, и существует большая обеспокоенность по поводу новой волны, вызванной новыми вариантами коронавируса.

