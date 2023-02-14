



В Израиле появятся очки, приостанавливающие развитие близорукости у детей



После Канады и Нидерландов хорошие новости для израильских детей: очки, замедляющие развитие близорукости у детей, прибывают в Израиль.



Очки, замедляющие развитие близорукости, которые сейчас поступают в Израиль, предназначены для детей, начиная с 6 лет. Всемирная организация здравоохранения заявила, что близорукость является глобальной эпидемией и что к 2050 году около половины населения Земли будет страдать от близорукости.



Одной из главных проблем является ухудшение зрения у детей, у которых диагноз ставится в более раннем возрасте и страдает в большей степени по сравнению со взрослыми - в связи с ростом и развитием глаза. Данные показывают, что 70% израильских детей, страдающих от проблем со зрением, находятся в возрасте до 14 лет, 17% - в возрасте до 6 лет.



Теперь новая разработка позволяет не только дать ответ на проблему близорукости, но и задержать и даже остановить темпы ее роста со временем. В новых очках Misight используется технология DOT - Diffusion Optics Technology. Линзы очков усеяны тысячами микроточек, которые практически незаметны, но мягко снижают контрастность сетчатки. Разработка была одобрена европейским стандартом CE и находится на стадии одобрения FDA.



Новые очки были протестированы в исследовании CYPRESS, в котором изучались возможности контроля близорукости и которое проводилось в США и Канаде.



"Исследование показало, что 4 из 10 детей не нуждались в смене рецепта очков после двух лет их ношения, а среди всех детей наблюдалось замедление прогрессирования близорукости на 59%. Значение этих результатов революционно. Сегодня многие профессиональные организации в области офтальмологии наряду с Всемирной организацией здравоохранения согласны с тем, что недостаточно просто корректировать близорукость у детей обычными очками, необходимо принимать решения, замедляющие скорость ухудшения зрения, поскольку высокий уровень близорукости повышает вероятность развития таких глазных заболеваний, как отслоение сетчатки, катаракта, глаукома и другие болезни. Поэтому улучшение качества будущей жизни детей имеет далеко идущие последствия", - объясняет Ортал Себаг, директор исследовательского подразделения компании CooperVision.