



В Индии одобрена новая назальная вакцина от COVID-19

Индийская медицинская компания Bharat Biotech создала новую альтернативу обычным вакцинам, которые вводятся с помощью уколов.



Bharat Biotech недавно разработала новую вакцину против COVID-19, iNCOVACC, которую можно вводить назально. Об этом сообщает Jerusalem Post.



Эта новая вакцина стимулирует иммунный ответ, основанный на тканях, выстилающих полость носа.



Центральная организация по контролю за стандартами лекарственных средств Индии одобрила вакцину для основного использования в декабре 2022 года с возможностью бустерной вакцинации. Как ожидается, назальная вакцина будет стоить 800 рупий (10 долларов США) за дозу в частных больницах и 325 рупий за дозу в государственных больницах.



Ученые считают, что назальные вакцины могут обеспечить дополнительный иммунитет в слизистой оболочке носа и верхних дыхательных путях. Известно, что COVID проникает в организм через эти каналы.