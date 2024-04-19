



В Америке на 50% выросла заболеваемость лихорадкой

Случаи заболевания лихорадкой создали "чрезвычайную ситуацию" в Северной и Южной Америке, хотя в Аргентине и Бразилии ситуация стабилизировалась, заявил глава Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ).



ПАОЗ, агентство ООН, подтвердило более 5,2 миллиона случаев заболевания лихорадкой денге в Северной и Южной Америке в этом году, что на 48% больше, чем 3,5 миллиона случаев, о которых группа сообщила в конце прошлого месяца.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Более 1800 человек умерли от вирусного заболевания, переносимого комарами, по сравнению с более чем 1000 смертей, зарегистрированных в прошлом месяце.



"У нас чрезвычайная ситуация", - заявил на пресс-брифинге директор ПАОЗ Джарбас Барбоса.



В странах, наиболее пострадавших от вспышки, - Аргентине и Бразилии - "по-прежнему наблюдается очень сильная передача вируса", - сказал Барбоса, добавив, что "в последние недели, похоже, наблюдается стабилизация или даже снижение" числа случаев заболевания в этих странах.



Барбоза предупредил, что запасы существующей вакцины против денге "очень ограничены", и даже широкая вакцинация не окажет немедленного влияния на прерывание продолжающейся вспышки.



"Вакцина против денге может сыграть важную роль в снижении смертности в тяжелых случаях, но потребуется время, чтобы эффект от вакцины проявился в снижении числа случаев заболевания денге", - сказал Барбоза.



Симптомы денге включают лихорадку, головную боль, рвоту, кожную сыпь, а также боли в мышцах и суставах. В некоторых случаях она может вызвать более тяжелую геморрагическую лихорадку, приводящую к кровотечению, которое может привести к смерти.

