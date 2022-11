Украинцев будут лечить медицинские роботы

Важная помощь пришла в Украину от Испании – переданы 20 медицинских роботов, с помощью которых врачи смогут дистанционно обследовать пациента.



К тому же, с помощью электронных "медиков" пациент сможет быстро пройти обследование, а врач – получить результаты, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, уточнив, что роботов передала испанская НПО Help to Ukraine, а дистанционное обследование будут проходить пациенты Homedoctor.



"С использованием этих роботов украиноязычные врачи Испании, а впоследствии и врачи Украины, смогут дистанционно обследовать и консультировать украинских пациентов в наиболее труднодоступных в условиях войны регионах страны", – говорится в сообщении Минздрава.



Благодаря этому оборудованию пациент сможет быстро проверить базовые показатели здоровья – измерить температуру, давление, сатурацию, сделать ЭКГ и другие исследования, а врач – оперативно получить результаты этих исследований и предоставить рекомендации пациенту, уточнила заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.



В ведомстве также сообщили, что передача роботов Украине проводилась при содействии Посольства Королевства Испании в Украине. Накануне состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испании в Украине Рикардо Лопес-Аранда Хагу и основателя НГО Help to Ukraine Карлоса Фернандеза с представителем министерства и предприятия "Электронное здоровье", во время которой Мария Карчевич поблагодарила партнеров за поддержку украинской системы здравоохранения страны времена.



