



Укол прямо в мозг: Ученые разработали лекарство против алкоголизма

Ученые провели испытание нового средства против алкоголизма – лекарства, которое вводится непосредственно в мозг и потом заставляет отказаться от спиртного на генном уровне. Испытания на обезьянах дали впечатляющие результаты.



Издание IFL Science опубликовало статью о том, что ученые стали на шаг ближе к созданию вакцины от алкоголизма, после которого человек может бросить пить навсегда. Лекарство основано на гене GDNF – в организме человека он нужен для выработки гормона счастья дофамина. Ученые предположили, что если ввести этот ген в организм алкоголика, гормон будет вырабатываться в должном количестве и “допинг” в виде спиртного больше не понадобиться.



Чтобы проверить эту версию, ученые провели эксперимент над восемью обезьянами. На протяжении некоторого времени им давали большие дозы алкоголя, чтобы у них развилась зависимость. После этого, их на полгода поместили в место, где у них 21 час в сутки имелся свободный доступ к алкоголю и чистой воде.



Затем исследователи ввели в мозг половины обезьян лишнюю копию гена GDNF. Чтобы она внедрилась в нужные клетки, ее поместили внутрь аденовируса – в генной терапии это очень распространенный метод. После введения лекарства начался этап воздержания от алкоголя, сроком в 12 недель.



Результат был впечатляющим, потому что все обезьяны отказались от алкоголя и вместо него пили только воду. Чтобы убедиться в чистоте эксперимента, ученые измерили у приматов уровень алкоголя в крови, и он оказался нулевым. В некоторых случаях, терапия геном GDNF уже применяется против болезни Паркинсона, и даже в рамках эксперимента с обезьянами ученые не заметили побочных эффектов.