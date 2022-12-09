



Уганда получила первую партию пробной вакцины от лихорадки Эбола

В Уганду прибыла партия вакцин-кандидатов против лихорадки Эбола для клинических испытаний.



Об этом сообщает Africa News.



Министр здравоохранения Джейн Рут Асенг и руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Уганде присутствовали на церемонии передачи вакцины.



В настоящее время нет лицензированных вакцин против суданского штамма вируса. Таким образом, первая партия одной из трех вакцин-кандидатов будет оценена в ходе клинических испытаний Tokomeza Ebola Clinicla.



С момента объявления вспышки 20 сентября умерло 56 человек. Согласно статистике, собранной Министерством здравоохранения Уганды, подтверждено 142 случая.

