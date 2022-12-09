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Уганда получила первую партию пробной вакцины от лихорадки Эбола
09.12.2022 03:44 Ольга Белозерова

Уганда получила первую партию пробной вакцины от лихорадки Эбола

В Уганду прибыла партия вакцин-кандидатов против лихорадки Эбола для клинических испытаний.

Об этом сообщает Africa News.

Министр здравоохранения Джейн Рут Асенг и руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в Уганде присутствовали на церемонии передачи вакцины.

В настоящее время нет лицензированных вакцин против суданского штамма вируса.  Таким образом, первая партия одной из трех вакцин-кандидатов будет оценена в ходе клинических испытаний Tokomeza Ebola Clinicla.

С момента объявления вспышки 20 сентября умерло 56 человек. Согласно статистике, собранной Министерством здравоохранения Уганды, подтверждено 142 случая.
 

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