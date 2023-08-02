



Удаление волос из носа опасно — медицинские эксперты

Удаление ненужных волос — дело личное и субъективное. Запросы на эпиляцию увеличиваются в теплое время года, когда люди носят меньше одежды, оставляя кожу открытой.



Модные эстетические веяния побуждают людей удалять волосы на ногах, руках, в паху, под мышками, на лице и даже в носу. Но медицинские специалисты утверждают, что волосы, растущие внутри носа, удалять не стоит, так как это может примести к ужасным последствиям.



По словам доктора Дона Дж. Бизли, отоларинголога из Бойсе, штат Айдахо, удаление волос из ноздрей с помощью воска или пинцета особенно опасно.



В беседе с HuffPost эксперт пояснил, что нос — очень деликатная область, в которой много кровеносных сосудов и большая площадь слизистой оболочки. Бизли сказал, что назальный воск может вызывать неприятные ощущения, боль, покраснение и раздражение, так как нежные носовые проходы чувствительны к натяжению.



Он также объяснил, что волосы внутри ноздрей играют важную роль, функционируя как фильтр для воздуха, которым мы дышим, и задерживают пыль и пыльцу, которые могут вызвать раздражение носоглотки.



Бизли подчеркнул, что удаление волос из ноздрей, особенно если оно сделано негигиеничным образом, может увеличить риск инфекций и осложнений, таких как воспаление волосяных фолликулов.



Доктор Николь Ааронсон, отоларинголог из Делавэра, рассказала, что пациенты часто страдают от вросших волос после выщипывания ноздрей. Это происходит, когда новые волосы, растущие из фолликула, не могут пробиться через кожу и, как следствие, воспаляются. Она добавила, что ей приходилось дренировать такие назальные абсцессы.

