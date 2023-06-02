



Ученые выявили химические элементы, способствующие восстановлению нервов

Исследования, проведенные UCL в сотрудничестве с Лабораторией молекулярной биологии MRC (MRC LMB) и AstraZeneca, выявили новое соединение, которое может стимулировать регенерацию нервов после травмы, а также защищать сердечную ткань от повреждений, наблюдаемых при сердечном приступе, пишет CSJ.



Исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило химическое соединение под названием “1938”, которое активирует сигнальный путь PI3K, участвующий в росте клеток. В ходе испытаний соединение увеличило рост нейронов в нервных клетках, уменьшило повреждение сердечной ткани после серьезной травмы и восстановило утраченную двигательную функцию в модели повреждения нерва на животных.



Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы воплотить результаты в клинику, 1938 является одним из немногих разрабатываемых соединений, которые могут способствовать регенерации нервов, для которых в настоящее время нет утвержденных лекарств.



В этом исследовании исследователи из UCL и MRC LMB проверили тысячи молекул в библиотеке химических соединений AstraZeneca на наличие молекул, которые могли бы активировать сигнальный путь PI3K. Они обнаружили, что соединение под названием 1938 способно надежно активировать PI3K, и его биологический эффект был оценен в ходе экспериментов на сердечной ткани и нервных клетках.



Исследователи из Института сердечно-сосудистых заболеваний имени Хаттера при UCL обнаружили, что введение 1938 в течение первых 15 минут восстановления кровотока после сердечного приступа обеспечивает существенную защиту тканей. Обычно при восстановлении кровотока образуются участки мертвой ткани, что может привести к проблемам с сердцем в более позднем возрасте.



Когда 1938 был добавлен к выращенным в лаборатории нервным клеткам, рост нейронов значительно увеличился. Также была протестирована крысиная модель с повреждением седалищного нерва, при этом введение 1938 в поврежденный нерв приводило к усилению восстановления мышц задней ноги, что свидетельствует о регенерации нерва.



Профессор Джеймс Филлипс (фармацевтическая школа Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе), старший автор исследования, сказал: “В настоящее время нет одобренных лекарств для регенерации нервов, которые могут быть повреждены в результате травмы или болезни, поэтому существует огромная неудовлетворенная потребность. Наши результаты показывают, что у препаратов, которые активируют PI3K, есть потенциал для ускорения регенерации нервов”.



Учитывая положительные результаты, группа в настоящее время работает над разработкой новых методов лечения повреждений периферических нервов, например, при серьезных травмах кисти и предплечья. Они также изучают, можно ли использовать активаторы PI3K для лечения повреждений центральной нервной системы, например, из-за травмы спинного мозга, инсульта или нейродегенеративного заболевания.



