



Ученые выяснили, почему с возрастом набрать лишний вес становится легче

С возрастом набирать лишний вес становится проще из-за замедления липидного обмена.



К такому выводу пришла международная группа ученых по итогам исследования, результаты которого были опубликованы на сайте Каролинского института в Стокгольме.



В экспериментах, проводимых во Франции и Швейцарии 13 лет, участвовали несколько десятков людей. Ученые следили за обменом жиров и жироподобных веществ в их организме. По словам исследователей, с годами у них снизилась скорость обмена липидов, а вес, в свою очередь, увеличился примерно на 20%.



Ученые пришли к выводу, что даже диета не всегда может помочь избежать набора лишнего веса из-за замедления липидного метаболизма.