Новости » Здоровье
Ученые рассказали о пагубном влиянии изменения климата на здоровье людей
27.10.2022 09:24 Алина Груднева

Ученые рассказали о пагубном влиянии изменения климата на здоровье людей

Изменение климата ощутимо отражается на здоровье людей.

 
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на доклад "Обратный отсчет", опубликованный в журнале Lancet.
 
Уточняется, что от жары умирают в полтора раза чаще. Также увеличились случаи заражений различными инфекциями, которые разносят москиты.
 
От загрязнения воздуха два года назад умерли 4,7 млн человек, из которых 1,3 млн смертей связаны с сжиганием ископаемого топлива.
 
Кроме того, изменение климата повлияло на продовольственную безопасность. Уже на 100 млн человек больше людей столкнулись с дефицитом продуктов, чем с 1981 по 2010 год.
 
Ученые объяснили, что из-за засухи увеличилась площадь суши, из-за чего сотни миллионов людей теперь не могут вести сельское хозяйство.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы