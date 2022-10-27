



Ученые рассказали о пагубном влиянии изменения климата на здоровье людей

Изменение климата ощутимо отражается на здоровье людей.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на доклад "Обратный отсчет", опубликованный в журнале Lancet.

Уточняется, что от жары умирают в полтора раза чаще. Также увеличились случаи заражений различными инфекциями, которые разносят москиты.

От загрязнения воздуха два года назад умерли 4,7 млн человек, из которых 1,3 млн смертей связаны с сжиганием ископаемого топлива.

Кроме того, изменение климата повлияло на продовольственную безопасность. Уже на 100 млн человек больше людей столкнулись с дефицитом продуктов, чем с 1981 по 2010 год.

Ученые объяснили, что из-за засухи увеличилась площадь суши, из-за чего сотни миллионов людей теперь не могут вести сельское хозяйство.