



Ученые: не стоит демонизировать ультра-обработанные продукты

Исследователи предупреждают, что опасения и предупреждения относительно ультра-обработанных продуктов нужно "воспринимать с осторожностью".



Как сообщает британская газета Daily Mail, все чаще появляются предупреждения об их вреде и о том, что они могут привести к сердечно-сосудистым заболеваниям или диабету.



Доктор Дуэйн Меллор призвал органы здравоохранения вмешаться в этот вопрос, чтобы прояснить ситуацию. Он считает, что ультра-обработанные продукты "не стоит демонизировать". Например, подсластители могут оказывать "незначительное влияние на работу организма". Их можно использовать для снижения потребления сахара, что может помочь людям избежать таких проблем, как ожирение и диабет.



Другие химические вещества, используемые в продуктах, подвергшихся ультраобработке, например эмульгаторы, содержат элементы, которые могут в некоторых случаях даже помочь здоровью кишечника. В связи с такими противоречивыми данными ученые призывают провести больше исследований относительно ультра-обработанных продуктов, прежде чем говорить об их вреде.