



Ученые: добавки в электронных сигаретах опасны для здоровья

Определенные химические соединения, которые входят в состав электронных сигарет, вредны для легких.



По данным журнала Knowridge, к такому выводу пришли исследования из университета Конкордии.



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Ученые сосредоточили свое внимание на токофероле и токоферола ацетате. Если сами по себе определенные химические соединения для здоровья не являются опасными, то при их вступлении в реакцию с нагревающими элементами они могут нарушить одну из важнейших функций легких.



Речь идет о работе специальной мембраны, которая помогает человеку правильно дышать. Специальные добавки, которые используются в вейпах, могут не только затруднить дыхание, но и привести к более опасным последствиями. По словам ученых, наличие в добавке витамина Е нарушает нормальное функционирование мембраны.