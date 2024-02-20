



У вакцинированных от COVID нашли "риски", но их не могут подтвердить

Вакцинированные против коронавируса-2019 якобы выявили риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.



По данным Bloomberg, о них сообщили исследовательские центры Global Vaccine Data Network.



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В исследовании участвовала подборка 99 млн привитых из восьми стран. Согласно результатам исследования, у получивших вакцину Pfizer / BioNTech и Moderna, был миокардит чаще, чем ожидалось.



Также после получения вакцины от AstraZeneca был выявлен синдром Гийена-Барре и повышенные риски поперечного миелита, а также острый рассеянный энцефаломиелит после применения двух из вышеперечисленных препаратов. Что примечательно, такого подтверждения нет больше ни в одном исследовании.