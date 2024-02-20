Новости » Здоровье
У вакцинированных от COVID нашли "риски", но их не могут подтвердить
20.02.2024 05:35 Алина Груднева

У вакцинированных от COVID нашли "риски", но их не могут подтвердить

Вакцинированные против коронавируса-2019 якобы выявили риски неврологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Bloomberg, о них сообщили исследовательские центры Global Vaccine Data Network.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В исследовании участвовала подборка 99 млн привитых из восьми стран. Согласно результатам исследования, у получивших вакцину Pfizer / BioNTech и Moderna, был миокардит чаще, чем ожидалось. 

Также после получения вакцины от AstraZeneca был выявлен синдром Гийена-Барре и повышенные риски поперечного миелита, а также острый рассеянный энцефаломиелит после применения двух из вышеперечисленных препаратов. Что примечательно, такого подтверждения нет больше ни в одном исследовании.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы