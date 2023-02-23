



У нас есть важная миссия

Около 50 000 пациенток, начиная с девочек, женщин, готовящихся к беременности и во время беременности, и заканчивая женщинами в период менопаузы и старше, которые ежегодно обращаются в Центр женского здоровья «Клалит», расположенный в больнице «Шаарей Цедек», получают полный спектр самых современных медицинских услуг в области акушерства и гинекологии. В центре работают около 30 ведущих врачей в различных областях гинекологии, таких как беременность высокого риска, климакс, онкология, урогинекология и др., а также опытный и внимательный сестринский и административный персонал. Кроме того, в центре действуют уникальные клиники, такие как клиника для беременных с риском развития гестационного диабета, цервикальная клиника раннего выявления рака шейки матки, клиника лечения кожных проблем в женской медицине (клиника Арья) и лаборатория спермы.



Доктор Ревиталь Дери Хасид, директор центра и заведующая отделением аккушерства и гинекологии «Клалит» в иерусалимском округе: «Мы хотим обеспечить женщинам профессиональную медицинскую помощь и искренне внимательное отношение. Поэтому на рабочих встречах и конференциях, которые мы проводим, ситуации всегда обсуждаются с двух сторон: профессиональность медицины и отношение к пациентке. Конечно, качество профессионального ухода - это очень важно, но чувства пациентки имеют не меньшее значение. Мы хотим, чтобы каждый визит к нам был по возможности максимально приятным и комфортным».



Каждая женщина, проживающая в Иерусалиме и его окрестностях и имеющая медицинскую страховку «Клалит», может быть уверена, что она в надежных руках. «Клалит» управляет не менее чем шестью центрами женского здоровья в районе Иерусалима – в больнице Шааре Цедек, Рамат Эшколь, в Иермияу и Шейх-Джеррах, а также в Бейт-Шемеш и Маале-Адумим, причем центр женского здоровья в Шаарей Цедек является крупнейшим центром «Клалит» в округе, и предлагает пациенткм значительно больше, чем просто полный пакет всех гинекологических услуг.







Беременность, роды и все, что между ними



Основным направлением деятельности центра является сфера беременности и родов, и он обслуживает пациенток из Иерусалима, его окрестностей и других округов. В центре проводятся регулярные наблюдения за беременными, которые включают необходимые проверки, такие как скрининги, системные и целевые исследования. В процедурном кабинете центра также выполняются небольшие гинекологические и хирургические операции, такие как гистероскопия (осмотр внутренней части матки) и кольпоскопия (осмотр шейки матки), а также оказывается первичная помощь, включающая медосмотр и оценку состояния пациентки.



Набирает популярность новая услуга, предоставляемая в рамках ведения беременности – это он-лайн поддержка, обеспечиваемая под руководством главной медсестры Натали Шейн.



Натали Шейн, заведующая сестринским делом в центре, говорит: «Он-лайн услуга включает в себя сопровождение беременности медсестрой, каждая пациентка получает набор для проведения анализов мочи и тонометр для измерения артериального давления. Таким образом, анализы проводятся дома в максимально комфортных условиях. По штрих-коду в аппликации результаты анализов вводятся в обменную карту беременной. Анализ мочи и уровень артериального давления являются чрезвычайно важными проверками во время беременности, так как их цель — выявить преэклампсию, если она, не дай Бог, есть».



Кроме онлайн-поддержки, разумеется, есть и очная поддержка. За каждой пациенткой закреплена медсестра, которая сопровождает ее на протяжении всей беременности.



Центр женского здоровья предлагает курсы по подготовке к родам, уходу за новорожденными, а также реанимация новорожденных и многое другое. Для удобства пациенток новый курс начинается каждые 4-6 недель.



Что-то срочное? Вам есть куда обратиться



Предметом гордости доктора Дери является клиника неотложной помощи, которая работает в центре каждое утро, шесть дней в неделю (воскресенье-четверг, 08:00-13:00).



Д-р Дери: «Эта клиника работает отдельно от обычной поликлиники и принимает срочные случаи. Любая женщина может обратиться в дежурную поликлинику через колл-центр «Клалит» без предварительной записи, и получить конкретное решение срочной проблемы от медсестры или врача по мере необходимости. После визита в поликлинику неотложной помощи мы обычно рекомендуем продолжить лечение и наблюдение у гинеколога в рамках обычной поликлиники, потому что мы очень верим в непрерывную и долгую связь каждой женщины с ее лечащим врачом».



Хирургия груди



Несмотря на то, что обследование молочных желез относится к сфере лечения не гинекологов, а хирургов, Центр женского здоровья «Клалит» не обошел стороной и это направление.



Д-р Дери: «Мы стремимся предоставить каждой женщине профессиональные и комплексные услуги ONE STOP SHOP, маммолог приезжает в центр, чтобы осмотреть пациенток. Здесь уместно упомянуть, что рак молочной железы является наиболее распространенным видом рака, но ранняя диагностика спасает жизни, поэтому мы уделяем большое внимание этой проблеме. Мы предлагаем каждой женщине, готовящейся к лечению бесплодия, и вообще каждой женщине пройти обследование у маммолога в рамках плановых осмотров».



Менопауза



Примерно к 50 годам, чуть раньше или чуть позже, у каждой женщины происходит прекращение менструального цикла, и когда это происходит, она вступает в весьма почтенный клуб менопаузы. Большинству женщин менопауза не доставляет большого удовольствия, так как сопровождается довольно неприятными симптомами, наиболее распространенными из которых являются приливы, потливость, учащение пульса, остеопороз, а также перепады настроения, снижение либидо, нарушения сна, раздражительность и многое другое. В Центре женского здоровья «Клалит» мы считаем, что женщина любого возраста не должна страдать. Лечить симптомы можно и нужно.



Заведующая сестринским делом Натали Шейн: «Помимо того, что в центре работают врачи, специализирующиеся в области менопаузы, в центре проводится специальный семинар для женщин в период менопаузы под названием «Хагига 50 плюс», где они также получают советы по облегчению состояния, а также информацию о различных методах лечения, гормональных и негормональных, для облегчения симптомов, о важности проверок плотности костей, рака шейки матки и многом другом.



Вопросы генетики



В Центре женского здоровья «Клалит» ведется обширная деятельность в области генетики под руководством доктора Рэйчел Майклсон-Коэн, специалиста в области гинекологии и суперспециалиста в области медицинской генетики.



Д-р Майклсон-Коэн: «На этапе планирования беременности мы проводим генетический скрининг, с помощью которого можно выяснить, есть ли у плода риск носительства наследственных заболеваний. Генетические тесты, представляющие собой простые анализы крови, рекомендуется проводить на этапе планирования беременности и самое позднее в начале беременности. Генетические тесты в настоящее время проводятся в соответствии с происхождением пары, и включены в корзину здоровья, но они могут быть расширены в частном порядке, в дополнение к включенным в корзину тестам, и мы также предлагаем парам этот вариант».



Но генетика – это не только беременность и роды. В центре проводится тест на BRCA - генетический скрининг-тест для выявления наследственной предрасположенности к раку молочной железы и раку яичников. Д-р Майклсон-Коэн объясняет: «BRCA1 и BRCA2 — это два гена, мутации в которых увеличивают риск рака молочной железы и рака яичников. Около двух лет назад тест вошел в корзину здоровья, и сегодня на него имеет право каждая женщина ашкеназского происхождения, даже без семейного анамнеза и без генетической консультации, поскольку такие мутации распространены среди этой популяции. Скрининг-тест для выявления мутаций позволяет носительницам начать внимательно отслеживать ситуацию и вовремя действовать для предотвращения заболевания».



Женщины на переднем крае борьбы



Вместе с врачами священную работу выполняют преданные своему делу техники УЗИ, которые помогают врачам на протяжении всего процесса обследования и лечения женщин, а также женщины из администрации, которые первыми встречают пациентов как в счастливые, так и в тяжелые минуты. «В таком месте, — говорит Михаль Коэн, административный директор, — административные сотрудники имеют особое значение. Они очень внимательные, чуткие и умеют найти подход к женщине, которая уходит в слезах, они знают, как поддержать, успокоить и помочь во всем, что ей необходимо».



Д-р Дери: «Наша цель — помочь каждой женщине, которая приходит в центр женского здоровья. Мы здесь для каждой из них. мы стремимся развивать область женской медицины с помощью различных проектов. Наша работа — это наше призвание».



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