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Турция надеется скоро открыть полевые госпитали в Газе
28.11.2023 19:37 Алина Груднева

Турция надеется скоро открыть полевые госпитали в Газе

Анкара надеется вскоре открыть полевые госпитали в Газе, чтобы начать предоставление жителям медицинских услуг.

Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

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Ранее турецкая делегация посетила Газу, въехав через египетский КПП "Рафиах". Дипломаты проверили возможные места размещения полевых госпиталей. 

В ноябре Анкара отправила в Египет судно с медоборудованием и материалами в рамках помощи Газе.

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