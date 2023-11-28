Турция надеется скоро открыть полевые госпитали в Газе
Анкара надеется вскоре открыть полевые госпитали в Газе, чтобы начать предоставление жителям медицинских услуг.
Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
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Ранее турецкая делегация посетила Газу, въехав через египетский КПП "Рафиах". Дипломаты проверили возможные места размещения полевых госпиталей.
В ноябре Анкара отправила в Египет судно с медоборудованием и материалами в рамках помощи Газе.