



Турция надеется скоро открыть полевые госпитали в Газе

Анкара надеется вскоре открыть полевые госпитали в Газе, чтобы начать предоставление жителям медицинских услуг.



Информацию об этом подтвердил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.



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Ранее турецкая делегация посетила Газу, въехав через египетский КПП "Рафиах". Дипломаты проверили возможные места размещения полевых госпиталей.



В ноябре Анкара отправила в Египет судно с медоборудованием и материалами в рамках помощи Газе.