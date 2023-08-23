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Студия в Голливуде возвращает маски из-за всплеска заболеваемости COVID
23.08.2023 13:05 Алина Груднева

Студия в Голливуде возвращает маски из-за всплеска заболеваемости COVID

Голливудская студия Lionsgate возвращает обязательное ношение масок для сотрудников из-за роста случаев заболевания COVID-19 в Лос-Анджелесе.

Менеджер Соммер МакЭлрой разослал всем электронное письмо, объявив о том, что все работники обязаны носить тканевые, хирургические или маски типа KN95 / N95.

Исключением будет нахождение в одиночестве за закрытыми дверями, перекусы на рабочем месте или если сотрудники находятся на большом открытом рабочем пространстве.

Более того, всем работникам придется каждую неделю проводить тест на коронавирус перед походом в офис. При появлении симптомов, необходимо будет оставаться дома и уведомить руководство. Более того, после поездок за границу в офис приходить нельзя в течение 10 дней.

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