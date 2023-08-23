



Студия в Голливуде возвращает маски из-за всплеска заболеваемости COVID

Голливудская студия Lionsgate возвращает обязательное ношение масок для сотрудников из-за роста случаев заболевания COVID-19 в Лос-Анджелесе.



Менеджер Соммер МакЭлрой разослал всем электронное письмо, объявив о том, что все работники обязаны носить тканевые, хирургические или маски типа KN95 / N95.



Исключением будет нахождение в одиночестве за закрытыми дверями, перекусы на рабочем месте или если сотрудники находятся на большом открытом рабочем пространстве.



Более того, всем работникам придется каждую неделю проводить тест на коронавирус перед походом в офис. При появлении симптомов, необходимо будет оставаться дома и уведомить руководство. Более того, после поездок за границу в офис приходить нельзя в течение 10 дней.