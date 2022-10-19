



США отправят в Уганду экспериментальную вакцину и лекарство против вируса Эбола

На прошлой неделе США направили в Уганду противовирусный препарат нового поколения "Ремдесивир" компании Gilead Sciences (GILD.O) и экспериментальную вакцину на основе антител к лихорадке Эбола Mapp Biopharmaceutical Inc. 44, пишет Reuters со ссылкой на источники в правительстве США.



В настоящее время не существует проверенных вакцин или методов лечения суданского вида лихорадки Эбола, одного из четырех известных вирусов Эболы, вызывающих геморрагическую лихорадку у людей. Вспышка, подтвержденная министерством здравоохранения Уганды 20 сентября, является крупнейшей из суданских видов с 2000 года.



Министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг сообщила о поставках из США на встрече представителей здравоохранения африканского региона на прошлой неделе в Кампале и сообщила, что "Ремдесивир", который широко используется для лечения COVID-19, и экспериментальные моноклональные антитела были введены работникам здравоохранения.



Предоставление лечения, защищающего жизнь медицинских работников, может иметь решающее значение для сдерживания вспышки, сказал Джоэл Монтгомери, руководитель отдела вирусных особых патогенов Центров по контролю и профилактике заболеваний США и менеджер по ликвидации последствий вспышки.



"Если работники здравоохранения начнут заболевать и умирать, это негативно скажется на реагировании", — сказал Монтгомери, который только что вернулся из поездки в Уганду.



Например, медицинские работники могут не захотеть помочь в реагировании, сказал он в телефонном интервью.



В заявлении Всемирной организации здравоохранения говорится, что агентство работает с партнерами в Уганде над созданием инфраструктуры для клинических испытаний, поддерживает использование непроверенных противовирусных препаратов и моноклональных антител и будет собирать данные об их эффективности.



Крупная вспышка лихорадки Эбола заирского вида в Западной Африке в 2014–2016 годах привела к появлению эффективных вакцин и методов лечения, но проверенных методов лечения или вакцин для суданского вида нет.



4 октября компания Mapp Biopharmaceutical из Сан-Диего получила контракт на сумму 110 миллионов долларов от Управления перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA) правительства США на перспективную разработку и возможные закупки MBP134, комбинации моноклональных антител.



Исследование MBP134 и "Ремдесивира" у обезьян, показало, что каждый из препаратов, введенный по отдельности, спас 20% животных, инфицированных суданскими видами лихорадки Эбола, но при совместном применении выжило 80% инфицированных животных.



В настоящее время MBP134 проходит ранние испытания безопасности на здоровых людях-добровольцах, сообщил в электронном письме президент Mapp Ларри Цейтлин. Все участники завершили исследование, и данные в настоящее время анализируются. По его словам, в целом MBP134 хорошо переносился.



Зейтлин сказал, что по запросу компания действительно бесплатно предоставляет свое лекарство для гуманитарного использования, ожидая одобрения регулирующих органов. Он отказался сообщить, сколько доз предоставила компания.

