



Справиться со сменой часовых поясов поможет солнечный свет и правильный рацион

Ученые в США наконец-то нашли способ справиться со сменой часовых поясов и утверждают, что все зависит от того, что и когда вы едите.



Джетлаг случается, когда длительное путешествие нарушает ваши биологические часы или циркадный ритм. Этот внутренний цикл функций организма синхронизирован с 24-часовым режимом вращения Земли. Поэтому, когда люди летят через разные часовые пояса, это влияет на их самочувствие. Прерывистый сон, усталость, неустойчивое чувство голода, проблемы с пищеварением и сильные головные боли – все это частые жалобы людей, страдающих от смены часовых поясов.



Новое исследование провели эксперты Северо-Западного университета в Эванстоне, штат Иллинойс. Современные исследования показали, что циркадные часы присутствуют почти в каждой клетке и ткани человеческого тела. Например, главные часы мозга – это группа из примерно 20 000 нервных клеток, которые образуют структуру, называемую супрахиазматическим ядром (SCN), которая получает прямую информацию от глаз. Часы мозга можно сбросить под воздействием солнечного света, поэтому людям, страдающим от смены часовых поясов, рекомендуется впитывать дневной свет на новом месте, а не ложиться спать.



Солнечный свет влияет на выработку гормона мелатонина, который помогает регулировать сон. Когда мы подвергаемся воздействию солнечного света, выработка мелатонина подавляется, что помогает нам бодрствовать в течение дня. Периферические органы, такие как желудок и печень, имеют свои собственные часы, которые перекалибровываются с помощью еды, и важно что именно и когда мы едим. По словам исследовательской группы, смена биоритмов может возникнуть, когда эти часы рассинхронизированы друг с другом.



“Противоречивые сигналы, такие как теплая погода во время короткого периода света или ночной прием пищи, когда ваш мозг собирается отдохнуть, могут сбить с толку внутренние часы и вызвать десинхронизацию”, – объясняет втор исследования Итун Хуан.



Исследователи изучили взаимодействия между несколькими внутренними часами при смене часовых поясов и того, как на это влияет старение.

Они построили модель, состоящую из двух “осцилляторов”, расположенных один над другим: один представлял собой часы, управляемые солнечным светом, а другой – часы, управляемые едой. Используя эту модель, команда ученых смогла выяснить, как такая связанная система может быть нарушена и что ухудшает эффект.



Результаты показали, что лучший вариант – один раз в день рано утром в течение первых трех дней плотно позавтракать, но при этом объем еды должен быть в три раза больше обычного. Однако, с возрастом сигналы между циркадными часами становятся слабее, а чувствительность к свету снижается. Это означает, что пожилым людям, страдающим от смены часовых поясов после длительного перелета, может потребоваться больше дней для восстановления, чем молодым людям.

