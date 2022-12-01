



Создано первое лекарство, замедляющее разрушение мозга при болезни Альцгеймера

Прорыв в исследованиях положил конец десятилетиям неудач и показывает, что новая эра лекарств для лечения болезни Альцгеймера — наиболее распространенной формы деменции — возможна.



Тем не менее, лекарство, "Леканемаб", оказывает лишь небольшой эффект и его эффективность и возможность использования в терапии пока обсуждаются. Кроме того лекарство работает только на ранних стадиях болезни, до того как мозг получил необратимые повреждения.



Леканемаб воздействует бета-амилоид, который накапливается в мозгу людей с болезнью Альцгеймера и слипается в промежутках между нейронами, образуя характерные бляшки, которые являются одним из признаков болезни. Лекарство заставляет иммунную систему очистить мозг от амилоида.



В настоящее время людям с болезнью Альцгеймера назначают другие препараты, помогающие справиться с симптомами, но ни один из них не изменяет течение болезни.



В крупномасштабном испытании приняли участие 1795 добровольцев с ранней стадией болезни Альцгеймера.



Результаты, представленные на конференции "Клинические испытания болезни Альцгеймера" в Сан-Франциско и опубликованные в "Медицинском журнале Новой Англии" , не являются чудодейственным средством. Болезнь продолжала отнимать у людей умственные способности, но это снижение замедлилось примерно на четверть в течение 18 месяцев лечения. Это замедление может означать дополнительные 19 месяцев жизни без необходимости посторонней помощи для пациентов.



Данные уже оцениваются регулирующими органами США, которые вскоре решат, можно ли одобрить леканемаб для более широкого применения. Разработчики — фармацевтические компании Eisai и Biogen — планируют начать процесс одобрения в других странах в следующем году.



В мире насчитывается более 55 миллионов людей с болезнью Альцгеймера, и, по прогнозам, к 2050 году их число превысит 139 миллионов .



Доктор Сьюзан Кольхас из Исследовательского центра по изучению болезни Альцгеймера в Великобритании сказала, что это был "скромный эффект… но он дает нам некоторую точку опоры", и лекарства следующего поколения будут лучше.

