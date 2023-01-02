



Сон с включенным светом наносит серьезный вред здоровью

Очень многие часто оставляют свет, когда засыпают, — особенно это касается детей: родители часто оставляют свет в их комнатах, потому что те боятся темноты.



Если время от времени спать с включенным светом, это не окажет серьезного влияния на ваше здоровье. Но на постоянной основе это не только ухудшит ваш сон, но и нанесет вред организму.



Во время сна с включенным светом нарушается секреция мелатонина, который способствует не только росту, но и здоровому сну. Однако до тех пор, пока глазные яблоки улавливают свет, организм не вырабатывает мелатонин. Если этот гормон не будет выделяться, это повлияет на рост и сон человека, а у детей может даже замедлить развитие.



Коме того, включенный свет сбивает биологические часы, а в организме замедляется усвоение кальция, то ускоряется старение кожи и снижается иммунитет.



Если вы спите с ночником, то глаза все время чувствуют источник света. Он стимулирует движение глазных яблок и вызывает аномальную функцию глазной мышцы. Свет попадает в глаза через веки, и зрачки не могут расслабиться всю ночь. Это не только может привести к ухудшению зрения, но и увеличивает вероятность развития некоторых офтальмологических заболеваний.