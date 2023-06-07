



Скоро может появиться лекарство от ядерной радиации

В США недавно был проведен медицинский эксперимент, направленный на предотвращение пагубного воздействия радиации на организм в случае ядерной атаки.



HOPO 14-1 – это экспериментальное лекарство, которое, если эксперимент увенчается успехом, может защитить и лечить жертв радиоактивных осадков путем связывания (что также называется хелатированием) и выведения загрязненных тяжелых металлов из организма. Предполагается, что он эффективен против урана и других веществ, которые используются в ядерном оружии, таких как “грязные бомбы” (обычные бомбы с добавлением ядерных отходов или радиоактивных веществ) или баллистических ракет. Лекарство также может быть эффективным против отравления свинцом.



В первом клиническом испытании на людях примут участие 42 участника, которых будут лечить различными дозами, чтобы определить безопасность лекарства. Результаты будут опубликованы в 2024 году.



На данный момент HOPO 14-1 не одобрен FDA и недоступен даже в экстренных случаях.



Сегодня на рынке уже есть соединение, которое связывает радиоактивные металлы, но HOPO Therapeutics заявляет, что молекулы DTPA истощают организм необходимыми ионами, такими как цинк и магний, в то время как их препарат этого не делает.

