



Революция в мире ухода за лицом: ИИ и радиочастотные технологии

Революция в мире ухода за лицом: Искусственный интеллект и радиочастотные технологии в персональном устройстве от производителя знаменитого лазера B-Cure.



AiGAiN — косметический медицинский прибор, наделенный знаниями косметолога. Все процедуры для укрепления кожи лица и уменьшения морщин, соответственно, вы можете теперь делать из дома с помощью радиочастотной технологии на основе искусственного интеллекта AI.



После 3 лет разработки инженеры компании "B-Cure Laser" представляют новаторское устройство с уникальным патентом, которое знает, как адаптировать лечение индивидуально для пользователя. В соответствии с уникальными характеристиками кожи каждого.







Благодаря искусственному интеллекту Egan изучает характеристики кожи пациента в режиме реального времени, оптимизирует и совершенствует лечение, чтобы его эффективность возрастала от использования к использованию.



Уникальная асимметричная структура электродов в сочетании с искусственным интеллектом позволяет устройству в режиме реального времени решать, какие электроды использовать, чтобы контролировать глубину проникновения энергии, подходящую для обрабатываемой области. Во время процедуры аппарат излучает радиоволны, которые преобразуются в тепловую энергию, проникающую во внутренние слои кожи. Эта энергия стимулирует процесс выработки коллагена под названием "Ремоделирование". Устройство измеряет температуру внутри электродов в любой момент для максимальной безопасности и эффективности лечения. Этот процесс помогает уменьшить появление новых морщин и разгладить существующие морщины, укрепляя и улучшая внешний вид кожи лица.





AiGAiN Eigen — это компактное устройство, предлагаемое в модном футляре для переноски, внутрь которого вы можете поместить гель Eigen, который необходимо наносить перед каждым использованием, чтобы способствовать передаче радиоволн.



Eigen — это прибор для личного пользования, который подходит для всех типов кожи, его легко носить с собой и он весит всего 170 грамм. Он портативный и может использоваться где угодно. Рекомендуемая продолжительность процедуры для каждой области составляет всего 3 минуты, и ее можно использовать каждый день для достижения быстрых и эффективных результатов.





• Краткосрочный эффект – прибор позволяет насладиться мгновенным эффектом на коже к особому событию. Сразу после использования и в результате реакции кожи на тепло кожа будет выглядеть более подтянутой и сияющей в течение нескольких часов.

• Долговременный эффект – уменьшение морщин и укрепление кожи лица можно почувствовать в результате последовательного лечения в течение 6-8 недель.

• И профилактический эффект – использование Eigen способствует предотвращению образования новых морщин.





Единовременная инвестиция в устройство типа Eigen позволяет купить неограниченное количество часов ухода, которые не заменяют ежеквартальное посещение косметолога, но, безусловно, дополняют рутину ухода. Уже через несколько недель постоянного использования можно будет заметить результаты и добиться естественного вида без изменения овала лица. В отличие от большинства процедур, предлагаемых на рынке омоложения кожи, Eigen — это натуральное лечение без вредных побочных эффектов и без передозировки.



По словам Мики Шлоссер, председателя Erica B-Cure Laser: "Мы рады объявить о расширении нашего ассортимента продукции и выходе на рынок косметической медицины, рынок со значительным потенциалом для нас. Давно известно, что эта область HOME CARE, которая вошла в нашу жизнь в последние годы, позволяет привносить передовые технологии с помощью компактных домашних устройств, которые обеспечивают эффективные решения с доказанной эффективностью. AiGAiN запускается после прохождения процессов тестирования и одобрения, включая одобрение Министерства здравоохранения".



Почему специалисты рекомендуют РЧ-радиоволны в авангарде технологий укрепления и омоложения кожи лица?



По словам доктора Родики Авраам, специалиста по кожным заболеваниям и эстетике: "Мир биотехнологий продолжает развиваться, и радиоволны находятся в авангарде этих технологий. Радиоволны с большим успехом используются для лечения дряблости кожи и морщин уже более 70 лет. В отличие от использования устройств и кремов, которые питают эпидермис, который является внешним слоем кожи, использование РЧ и радиоволн вводит энергию в глубокие слои кожи, где формируются волокна коллагена и эластина, и стимулирует производство новых волокон. Результатом является укрепление кожи и уменьшение морщин. Преимущество, которое я вижу в аппарате Аigen, заключается в том, что алгоритм сам выбирает глубину проникновения энергии для каждой области лица. Когда косметолог проводит лечение, он знает, как настроить интенсивность энергии на каждую область лица, а здесь аппарат знает, как выполнить эту операцию для пациента в домашних условиях, что является важным преимуществом, которое позволяет пациента, чтобы получить оптимальную интенсивность для каждой области лица и провести лечение самостоятельно и эффективно - в домашних условиях".



Стартовая цена: 2496 шекелей (вместо 2980 шекелей) + флакон с гелем в кейсе + бесплатная доставка.

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Доступно на сайте AiGAiN: https://aigain.co.il/