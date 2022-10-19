



Редкая аномалия: иранский мальчик родился без пениса

Мир медицины потряс редкий случай: иранский мальчик родился без полового члена.



Состояние неопознанного мальчика, называемое с медицинской точки зрения афаллией, настолько редкое, что, как считается, встречается только у одного из 30 миллионов новорожденных. В медицинской литературе описано менее 100 случаев.



Ребенок, которому было 14 месяцев, когда его случай был опубликован в журнале, все еще имел неповрежденную мошонку и два яичка. Несмотря на это, мальчик мочился через задний проход из-за своей аномалии.



Медики, сообщившие об этом случае, заявили, что мальчик родился в нормальном состоянии. У его матери также не было проблем.



Обычно, в случае афаллии, медики проводят фаллопластику. Однако, в случае иранского мальчика, сообщает Daily Mail, медики рекомендовали смену пола и операцию по феминизации для создания "влагалища". Они также рекомендовали терапию эстрогенами в период полового созревания мальчика.



Медики из Университета медицинских наук Захедана не сообщили, собирается ли мальчик сделать операцию по феминизации.