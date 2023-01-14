



После снятия ограничений: В Китае от COVID умерли 60 тысяч человек

В Китае было зарегистрировано почти 60 000 смертей, связанных с COVID, с тех пор как в начале декабря были сняты ограничения на нулевой COVID, сообщили в субботу органы здравоохранения.



С 8 декабря 2022 года по 12 января 2023 года было зарегистрировано 59 938 смертей, связанных с COVID, сообщил журналистам глава Бюро медицинского управления Цзяо Яхуэй, добавив, что пик заболеваемости был пройден, а в дальнейшем наблюдается спад.



По всей стране "число посетителей клиник в целом имеет тенденцию к снижению после пика, как в городах, так и в сельской местности", - сказал он.



Зарегистрированное число умерших включает только тех, кто скончался в больнице, а это означает, что большее число людей могло умереть дома.



Это заявление последовало после жалоб на то, что власти не раскрывают данные после того, как широкомасштабные протесты заставили власти прекратить политику нулевого коэффициента смертности.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала Пекин быть более откровенным с данными о коронавирусных инфекциях и смертях на фоне нынешнего всплеска заболеваемости.



Из почти 60 000 смертей 5 504 были вызваны дыхательной недостаточностью, вызванной COVID-19. Остальные были вызваны другими другими заболеваниями в сочетании с коронавирусной инфекцией.



Китай включает в официальное число умерших от коронавирусной инфекции только случаи смерти, вызванные дыхательной недостаточностью, вызванной COVID. Это определение было раскритиковано ВОЗ за "слишком узкое".



Тем не менее, благодаря новой порции данных официальное число смертей от COVID-19 в Китае достигло 10 775, что более чем в два раза больше, чем в начале месяца.