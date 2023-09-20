



Популярная начинка для сэндвича снижает риск развития деменции

Добавление в рацион сыра, который также является популярной начинкой для сэндвича, позволяет снизить риск развития деменции и улучшает когнитивные функции.



По данным британского таблоида The Sun, к такому выводу пришли ученые в рамках исследования, в ходе которого они наблюдали за состоянием здоровья и пищевыми привычками 1516 человек в возрасте старше 65 лет.



Около 80% участников употребляли сыр, из них ежедневно - 28%, один раз в два дня - 24% или два раза в неделю - 30%. Плавленный сыр оказался самым популярным вариантом, за ним следовали сыры с белой плесенью, потом фета, маскарпоне и рикотта и сыры с голубой плесенью.



Добровольцы ответили на 30 вопросов в рамках проверки когнитивных функций, таких как память, речь, ориентация, внимание и зрительно-пространственные навыки. Те, кто включал сыр в рацион, меньше всех набирали баллы, которые были ниже установленного порога. Также у любителей этого продукта было нормальное кровяное давление и ИМТ, а также более высокая скорость ходьбы.



"Высокий уровень потребления молочных продуктов снижает риск развития деменции, особенно болезни Альцгеймера. Наши результаты показывают, что потребление сыра обратно пропорционально снижению когнитивных функций даже после поправки на множество факторов", - сказали исследователи.