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Пиво превращает мужчин в женщин, а женщин - в мужчин
27.05.2024 01:30 MIGnews.com

Пиво превращает мужчин в женщин, а женщин - в мужчин

Наркологи всего мира бьют тревогу. Исследования показывают, что при частом употреблении пива у мужчин резко падает тестостерон и начинает активно вырабатываться женский гормон - эстроген, из-за чего начинают расти живот и грудь, а жир откладывается на боках и бедрах.

У женщин картина противоположная - пиво при частом употреблении способствует выработке мужского гормона тестостерона, что может вызвать нарушение менструального цикла и проблемы с фертильностью.

 

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