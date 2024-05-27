



Пиво превращает мужчин в женщин, а женщин - в мужчин

Наркологи всего мира бьют тревогу. Исследования показывают, что при частом употреблении пива у мужчин резко падает тестостерон и начинает активно вырабатываться женский гормон - эстроген, из-за чего начинают расти живот и грудь, а жир откладывается на боках и бедрах.



У женщин картина противоположная - пиво при частом употреблении способствует выработке мужского гормона тестостерона, что может вызвать нарушение менструального цикла и проблемы с фертильностью.



