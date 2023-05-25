



Парализованный мужчина смог ходить благодаря имплантам, вживленным в мозг

Это первый подобный случай в истории медицины и, по словам Герта-Яна Оскама, он изменил его жизнь. 40-летний голландец был парализован после велосипедной аварии 12 лет назад, пишет BBC Украина.



Электронные имплантаты беспроводным способом передают его мысли к его ногам и стопам через второй имплантат, размещенный на позвоночнике.

Эта система до сих пор находится на экспериментальной стадии, но ведущая британская благотворительная организация спинного мозга назвала ее "очень обнадеживающей". Благодаря новой технологии он теперь также может стоять и подниматься по лестнице.



"Я чувствую себя младенцем, когда заново учусь ходить", – сказал Оскам BBC. "Это был долгий путь, но теперь я могу встать и выпить пива со своим другом. Это удовольствие, которого многие не осознают".



Разработкой, информация о которой была опубликована в журнале Nature, руководили швейцарские исследователи. Операцию по установке имплантатов выполнила профессор нейрохирург Джоселин Блох из Университета Лозанны. Она подчеркнула, что система до сих пор находится на стадии базовых исследований и не станет доступна парализованным пациентам еще долго.



“Хотя в этих технологиях еще многое нужно улучшить, это еще один увлекательный шаг в дорожной карте нейротехнологий и их роли в восстановлении функционирования и независимости нашего сообщества с травмами спинного мозга", – объясняет Гарви Сихота, исполнительный директор британской благотворительной организации Spinal Research.



Операцию по возобновлению движений Герта-Яна провели в июле 2021 года. Профессор Блох сделала два круглых отверстия с каждой стороны его черепа диаметром 5 см над участками мозга, которые отвечают за движения. Затем она вставила два дискообразных имплантата, которые беспроводным путем передают мозговые сигналы – намерения Герта-Яна – к двум датчикам, прикрепленным к шлему на его голове. Швейцарская команда разработала алгоритм, который превращает эти сигналы в инструкции для движений мышц ног и стоп с помощью второго имплантата, расположенного на спинном мозге Герта-Яна, который профессор Блох присоединила к нервным окончаниям, отвечающим за ходьбу.



Исследователи обнаружили, что после нескольких недель тренировок он мог стоять и ходить с помощью ходунков. По словам управляющего проектом профессора Грегуара Куртина из Федеральной политехнической школы в Лозанне (EPFL), движения мужчины были медленными, но плавными.

Мозговые имплантаты базируются на предварительных разработках профессора Куртина, которые для возобновления движения использовали только спинальный имплантат. Он усиливал слабые сигналы от мозга к поврежденной части позвоночника с помощью заранее запрограммированных сигналов от компьютера.



Первым пациентом, которому в 2018 году установили спинальный имплант, стал Дэвид Мзи, после чего смог зачать ребенка со своей женой, что раньше было для него невозможно. Однако, при использовании этой технологии движения при ходьбе были запрограммированы заранее и выглядели роботизированными. Также необходимо останавливаться и перезагружать компьютер, если происходила рассинхронизация.



У Герта-Яна также был только спинальный имплантат, прежде чем ему установили имплантаты в мозг. Пациент утверждает, что теперь гораздо лучше контролирует свои движения.



"Раньше я чувствовал, что система контролирует меня, а теперь я контролирую ее", – говорит он.



Ни предыдущие, ни новую систему нельзя использовать постоянно. В настоящее время пациенты используют их примерно в течение часа несколько раз в неделю как часть своей реабилитации. Конечной целью является миниатюризация технологии. Компания профессора Куртина Onward Medical усовершенствует технологию, чтобы ее можно было использовать в повседневной жизни.