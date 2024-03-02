Ожирением страдают более миллиарда человек во всем мире
Более миллиарда человек во всем мире страдают от ожирения, свидетельствуют глобальные оценки, опубликованные в журнале The Lancet.
Это около 880 миллионов взрослых и 159 миллионов детей.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Самые высокие показатели - в Тонга и Американском Самоа среди женщин и в Американском Самоа и Науру среди мужчин, причем около 70-80 % взрослых живут с ожирением.
Международная группа ученых утверждает, что необходимо срочно внести серьезные изменения в методы борьбы с ожирением.