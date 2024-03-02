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Ожирением страдают более миллиарда человек во всем мире
02.03.2024 03:30 MIGnews.com

Ожирением страдают более миллиарда человек во всем мире

Более миллиарда человек во всем мире страдают от ожирения, свидетельствуют глобальные оценки, опубликованные в журнале The Lancet.

Это около 880 миллионов взрослых и 159 миллионов детей.

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Самые высокие показатели - в Тонга и Американском Самоа среди женщин и в Американском Самоа и Науру среди мужчин, причем около 70-80 % взрослых живут с ожирением.

Международная группа ученых утверждает, что необходимо срочно внести серьезные изменения в методы борьбы с ожирением.
 

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