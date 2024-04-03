



Открытие в области регенеративной медицины: новый метод заживления ран

Ученые сделали важное открытие в процессе заживления ран, которое может революционизировать подходы к лечению труднозаживающих ран и существенно сократить глобальные расходы на здравоохранение, превышающие 250 миллиардов долларов в год. Исследование, опубликованное в журнале Nature, выявило молекулу, способствующую восстановлению тканей, которая при первых тестах на подопытных животных значительно ускорило заживление ран — до 2,5 раза быстрее, а также стимулировало регенерацию мышц на 60%.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Ведущий исследователь, доцент Микаэль Мартино из Австралийского института регенеративной медицины Университета Монаш в Мельбурне, отметил, что это открытие может стать переломным моментом в регенеративной медицине. Оно подчеркивает ключевую роль сенсорных нейронов в процессе восстановления и регенерации тканей, открывая новые перспективы для улучшения лечения пациентов.



В исследовании уделено особое внимание проблеме заживления ран у людей с диабетом, у которых из-за плохого кровообращения состояние ран может быстро ухудшаться и заживать крайне медленно или даже не заживать вовсе. Доцент Мартино и доктор Йен-Чжэнь Лу из ARMI подчеркивают, что на сегодняшний день у людей больных диабетом риск развития язвы диабетической стопы достигает 20-35% и продолжает расти.



Ноцицептивные сенсорные нейроны, отвечающие за восприятие боли, играют ключевую роль в предупреждении организма о потенциальном повреждении тканей. Ученые обнаружили, что в процессе заживления эти нейроны растут в поврежденных коже и мышцах, общаясь с иммунными клетками посредством нейропептида CGRP (кальцитонин-ген-связанный пептид). CGRP способствует контролю иммунных клеток, облегчая восстановление тканей после травмы.



Важность сенсорных нейронов подтверждается тем фактом, что их удаление у мышей приводит к снижению уровня CGRP и замедлению заживления кожных ран и регенерации мышц. Введение инженерного CGRP мышам с нейропатией, аналогичной диабетической, привело к быстрому заживлению ран и восстановлению мышц.



Эти результаты открывают новые горизонты для регенеративной медицины, особенно в лечении труднозаживающих тканей и хронических ран. Исследователи надеются разработать инновационные терапии, которые будут адресовать коренные причины нарушенного заживления тканей, предоставляя надежду миллионам людей по всему миру.



Таким образом, открытие нейроиммунорегенеративной оси предоставляет новые возможности для создания эффективных методов лечения, как в качестве самостоятельных терапий, так и в сочетании с существующими подходами.