



Омега-3 может улучшить работу мозга у людей среднего возраста

Исследование показало, что более высокие уровни омега-3 связаны с улучшением здоровья мозга у людей среднего возраста. Жирные кислоты омега-3 обладают многими преимуществами и играют важную роль в здоровье сердца и когнитивных функциях, сообщает pakobserver.net.



Новое исследование показывает, что может существовать связь между потреблением омега-3 и улучшением работы мозга у людей среднего возраста.



Отмечается. что ученые анализировали уровни омега-3 в крови людей среднего возраста и оценивали их МРТ и мыслительные способности, чтобы увидеть, была ли разница между людьми с более высоким или более низким уровнем омега-3.



Согласно новому исследованию, опубликованному в Neurology, медицинском журнале Американской академии неврологии, люди с более высоким уровнем омега-3 в среднем возрасте могут иметь преимущество перед теми, которые потребляют меньше омега-3.



Исследование было проведено исследователями из Техасского университета здравоохранения в Сан-Антонио, штат Техас, которые были обеспокоены отсутствием исследований того, как омега-3 может влиять на людей в среднем возрасте.



