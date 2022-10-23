



Названы вакцины от COVID-19 для беременных и кормящих

Для беременных женщин вакцины от коронавируса безопасны, их можно вводить в течение любого триместра. В этом заверили в Министерстве здравоохранения Украины, уточнив, что для прививки беременных и кормящих грудью женщин предпочтительнее мРНК-вакцины – Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna.



"Не нужно откладывать вакцинацию до родов. Если вы беременны и были привиты раньше, вам следует сделать бустерную дозу", – говорится в сообщении Минздрава.



В ведомстве сослались на данные последних исследований, которые доказывают, что вакцинация будущих мам также дает защиту новорожденным до шести месяцев. "Для прививки беременных и кормящих грудью женщин предпочитают мРНК-вакцины – Comirnaty/Pfizer-BioNTech и Moderna. Но если их нет, можно использовать вакцину Janssen", – заявили в Минздраве.



Ранее Украина получила 500 тысяч доз вакцины против штамма "Омикрон". При этом главный санврач Игорь Кузин утверждает, что уровень заболеваемости COVID-19 в Украине снижается.