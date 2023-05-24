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Найден способ измерить количество хронической боли, которую испытывают пациенты
24.05.2023 18:37 Наталья Богинская

Найден способ измерить количество хронической боли, которую испытывают пациенты

Неврологам сложно объективно оценить, насколько страдают пациенты с хроническими болевыми синдромами, даже когда они плохо поддаются лечению и могут сделать их инвалидами. Объективные биомаркеры могли бы помочь специалистам в области паллиативной медицины. Болевой синдром определяется как боль, которая продолжается более трех месяцев. По крайней мере, треть человечества хотя бы раз в жизни страдает от хронической боли, и многим из них врачи не в состоянии помочь.

Доктор Прасад Ширвалкар, невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, и его команда объявили, что узнали, как мозг контролирует боль. Они опубликовали свои выводы в статье “Хроническая боль, связанная с характерными паттернами активности мозга” в журнале Nature Neuroscience.

Особенно сложно лечить нейропатические болевые синдромы, такие как постинсультные и фантомные боли в конечностях. По словам ученых, большинство предыдущих попыток определить биомаркеры боли были сосредоточены на здоровых участниках и экспериментальной термической боли, которая игнорирует естественные, спонтанные колебания хронической боли у людей.

Стремясь помочь четырем пациентам с рефрактерной нейропатической болью, команда имплантировала электроды в переднюю кору и орбитофронтальную кору (ОФК) их мозга. Прямые нейронные записи сохранялись несколько раз в день в течение нескольких месяцев. Пациенты фиксировали свою мозговую активность, прикладывая тепло к телу, чтобы оценить, как нейронные паттерны различаются между хронической и острой болью, которая носит кратковременный характер и обычно проходит сама по себе.

Врачи смогли предсказать тяжесть их хронической боли по нейронной активности, используя методы машинного обучения. Так ученые пришли к выводу, что внутричерепные сигналы ОФК можно использовать для прогнозирования состояния спонтанной хронической боли у пациентов. 

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