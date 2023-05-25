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Минздрав предупреждает об опасном бренде мороженного
25.05.2023 13:27 Аркадий Бочаровский

Минздрав предупреждает об опасном бренде мороженного

Сегодня утром министерство здравоохранения Израиля  опубликовало предупреждение о мороженом компании "Яков Бен Якар и сыновья", которое продается как бренд G.B.S: REFAELO.

Согласно объявлению министерства, речь идет о продуктах, производимых с нарушением закона, без лицензии производителя и без необходимого надзора, и поэтому небезопасны для потребления.

"Просим население не употреблять продукцию этой компании", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.

Напомним, что в начале недели министерство здравоохранения выпустило предупреждение, в котором призвало население не употреблять продукцию фабрики "Эден Айс Крим", расположенной в поселении Хар Браха в Самарии.
 

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