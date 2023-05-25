



Минздрав предупреждает об опасном бренде мороженного

Сегодня утром министерство здравоохранения Израиля опубликовало предупреждение о мороженом компании "Яков Бен Якар и сыновья", которое продается как бренд G.B.S: REFAELO.



Согласно объявлению министерства, речь идет о продуктах, производимых с нарушением закона, без лицензии производителя и без необходимого надзора, и поэтому небезопасны для потребления.



"Просим население не употреблять продукцию этой компании", - говорится в сообщении Министерства здравоохранения.



Напомним, что в начале недели министерство здравоохранения выпустило предупреждение, в котором призвало население не употреблять продукцию фабрики "Эден Айс Крим", расположенной в поселении Хар Браха в Самарии.

