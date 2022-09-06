



Минздрав - беременным: пройдите тест на ВИЧ

Министерство здравоохранения обновляет процедуру ранней диагностики для женщин детородного возраста для тестирования на ВИЧ.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава.

Женщина-носитель ВИЧ может передать вирус плоду во время беременности, поэтому раннее выявление заболеваемости и лечение матери снизит риск заражения плода.

"Минздрав рекомендует проводить этот тест каждой беременной женщине репродуктивного возраста.

На сегодняшний день тест предлагается беременным женщинам из группы риска, и теперь в обновленной процедуре он определяется как один из рутинных тестов, которые должны проводиться во время беременности для всех беременных женщин", - сказано в заявлении.

Министерство здравоохранения рекомендует каждой беременной женщине пройти тест на ВИЧ как можно раньше. Это позволит выявить носителей вируса и как можно раньше начать лечение.