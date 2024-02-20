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Метеозависимым, приготовиться: 23 и 24 февраля – мощнейшие магнитные бури | Фото: pixabay.com
20.02.2024 09:52 Mignews.ua

Метеозависимым, приготовиться: 23 и 24 февраля – мощнейшие магнитные бури

В феврале Землю продолжают накрывать мощнейшие магнитные бури. Всем метеозависимым людям приготовиться к 23 и 24 февраля 2024 года – ожидаются несколько вспышек, вызванных солнечной активностью, что может негативно сказаться на здоровье. 

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Эти явления также могут повлиять на магнитное поле планеты, вызывая яркие северные сияния в высоких широтах и возможные пертурбации в работе спутниковых систем и электрических устройств.

Ученые советуют быть готовыми к возможным временным нарушениям в работе навигационных и коммуникационных систем, особенно в высоких географических широтах. 

Несмотря на некоторые потенциальные проблемы, такие магнитные бури также предоставляют уникальную возможность для наблюдения великолепных северных сияний на полярных широтах.

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