



Метеозависимым, приготовиться: 23 и 24 февраля – мощнейшие магнитные бури

В феврале Землю продолжают накрывать мощнейшие магнитные бури. Всем метеозависимым людям приготовиться к 23 и 24 февраля 2024 года – ожидаются несколько вспышек, вызванных солнечной активностью, что может негативно сказаться на здоровье.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Эти явления также могут повлиять на магнитное поле планеты, вызывая яркие северные сияния в высоких широтах и возможные пертурбации в работе спутниковых систем и электрических устройств.



Ученые советуют быть готовыми к возможным временным нарушениям в работе навигационных и коммуникационных систем, особенно в высоких географических широтах.



Несмотря на некоторые потенциальные проблемы, такие магнитные бури также предоставляют уникальную возможность для наблюдения великолепных северных сияний на полярных широтах.