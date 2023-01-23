



Костюмы для фиксации движения из “Аватара” помогают исследовать заболевания

Технологию фиксации движений актеров, использовавшуюся в фильме “Аватар” Джеймс Кэмерон, ученые адаптировали для отслеживания прогрессирования заболеваний опорно-двигательного аппарата. Об этом пишет BBC со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.



С помощью новейшей технологии ученые смогут отслеживать развитие заболевания, которые мешают двигаться. К ним относятся какие-либо заболевания, связанные с мозгом и нервной системой, сердцем, легкими, мышцами, костями и ряд психических расстройств.



Во время тестов новой системы с использованием искусственного интеллекта для анализа, британские эксперты измерили тяжесть двух генетических расстройств вдвое быстрее врачей-специалистов. В перспективе это поможет пациентам быстрее получить подходящую поддержку и лечение. Кроме того, это может вдвое сократить время и значительно снизить затраты, необходимые для разработки нового лекарства в клинических испытаниях.



Профессор Альдо Фейсал из Имперского колледжа был одним из ученых, придумавших эту идею.



“Наш новый подход выявляет тонкие движения, которые люди не могут уловить. У него есть возможность трансформировать клинические испытания, а также улучшить диагностику и мониторинг пациентов”, — отмечает он.



Исследователи из Имперского колледжа впервые опробовали костюмы с датчиком движения на пациентах с атаксией Фридрейха FA и мышечной дистрофией Дюшенна DMD в двух отдельных исследованиях. В результате было установлено, что искусственный интеллект может предугадать обострение болезни в течение двенадцати месяцев, что вдвое меньше, чем обычно нужно экспертам.