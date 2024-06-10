



Комбинированная вакцина Moderna превосходит отдельные прививки

Компания Moderna сообщила, что ее комбинированная вакцина для защиты от вируса COVID-19 и гриппа вызвала более сильный иммунный ответ у взрослых в возрасте 50 лет и старше по сравнению с отдельными прививками против этих вирусов в ходе испытаний на поздних стадиях.



По словам компании, в ходе исследования комбинированная вакцина, созданная с использованием технологии РНК, выработала больше антител, чем традиционные вакцины против гриппа, представленные на рынке в настоящее время, и вакцина Spikevax мРНК COVID, разработанная компанией Moderna.



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Вакцина, названная mRNA-1083, вызвала более высокий иммунный ответ против двух штаммов A и одного штамма B гриппа у пожилых людей по сравнению с широко распространенными прививками от гриппа от GSK и Sanofi.

