



Когда ни при каких обстоятельствах нельзя пить кофе

Кофе - один из самых популярных напитков в Великобритании. Ежедневно граждане этой страны выпивают до 100 миллионов чашек.



Хотя считается, что кофе приносит много пользы для здоровья, например, помогает предотвратить диабет 2 типа и ускоряет снижение веса, он также может иметь некоторые риски, предупредила эксперт.



Доктор Пунам Десаи призвала людей не пить кофе после определенного времени суток. Она объяснила, почему она никогда не пьет кофе и не употребляет кофеин после 12:00.



"Период полураспада кофеина составляет пять-шесть часов, и он все еще может оставаться в организме перед сном, мешая нам спать. Поэтому я стараюсь избегать любых напитков с кофеином во второй половине дня", - объяснила врач.



Дефицит сна связан с рядом хронических проблем со здоровьем, включая болезни сердца, почек, высокое кровяное давление, диабет, инсульт, ожирение и депрессию. По данным Национальной службы здравоохранения, примерно каждый третий взрослый в Великобритании хотя бы раз в жизни испытывал проблемы со сном.



Ее совет подкреплен исследованием, опубликованным в журнале Science Translational Medicine в 2015 году, которое показало, что употребление эквивалента двойного эспрессо за три часа до сна может повернуть ваши биологические часы почти на час назад, эффективно вызывая смену часовых поясов.